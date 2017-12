Parte da Lucrino la «Pedalata Ecologica» di fine anno

Venerdì 29 Dicembre 2017, 16:53 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 16:53

E anche nei Campi Flegrei il dictat per il nuovo anno è «ecosostenibilità»: preservare la natura, curare siti e monumenti, agevolare e ottimizzare mobilità e logistica urbane.In particolar modo nei comuni di Puteoli & dintorni dal 2018 si potrà pedalare verde e gratis!Per incrementare la miglior mobilità in queste zone assai battute dal turismo estivo (ma non solo), Federalberghi e Comune di Pozzuoli promuovono con l’anno che sta per iniziare un interessante progetto di “Mobilità Integrata e Trasporto Intelligente” che vede le strutture alberghiere dei Campi Flegrei mettere al servizio dei propri clienti delle biciclette a pedalata assistita in maniera assolutamente gratuita: in questo modo i turisti potranno spostarsi in tutti i Campi “Ardenti” visitandone in libertà e autonomia le bellezze naturali e archeologiche.A tal proposito domattina 30 Dicembre alle 10.30 partirà da Lucrino la prima “pedalata ecologica” che attraverserà Arco Felice e il centro di Pozzuoli fino al Rione Terra.A guidare il team a pedali: Roberto Laringe e Agostino La Rana, presidente e consigliere Federalberghi Campi Flegrei, Roberto Gerundo e Maria Teresa Moccia Di Fraia, assessori a patrimonio e governo del territorio e a cultura e turismo al Comune di Pozzuoli.