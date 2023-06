Premio Massimo Troisi, nuovi biglietti disponibili su EventBride

Il 26 giugno inizierà il Premio Massimo Troisi e dopo il sold out di prenotazioni registrato sulla piattaforma EventBrite, il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno ha deciso di rendere nuovamente disponibili per altri cittadini i biglietti di coloro che, durante il primo click day, avevano prenotato erroneamente più di 4 posti a serata con la stessa registrazione.

Dopo aver ricevuto la mail di cortesia da parte dell’ente, in verità molte persone hanno cancellato i propri biglietti in eccesso; per gli altri che non lo hanno fatto, si è provveduti a farlo da remoto, recuperando così diversi posti per ogni serata. Inoltre, è partita anche una mail da parte dell’organizzazione a tutti coloro che hanno prenotato biglietti, in cui si chiede di cancellare la prenotazione qualora per diversi motivi non possano più assistere all’evento o agli eventi selezionati.

In questo modo potranno essere recuperati ulteriori biglietti per altri cittadini.

Dalle ore 11 di sabato 24 giugno, sarà riaperta la piattaforma eventbrite per prenotare i biglietti disponibili. E’ possibile accedervi attraverso il sito: www.premiotroisi.org. Sulla home page del portale, dopo il programma completo, compare un pulsante per l'acquisto dei biglietti cliccando il quale, si accederà alla pagina relativa alle serate del Premio che preferite. Sulla mappa della platea saranno indicati i posti a sedere nuovamente disponibili e una volta selezionati, si potrà procedere all’acquisto pari a €0.

I biglietti che conterranno un Qr code vi saranno inviati direttamente sulla mail usata per la registrazione. Possono essere stampati oppure salvati sullo smartphone. L’ingresso alle serate sarà consentito mostrando biglietto con il Qr code.