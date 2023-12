Casa Mundana & Quostro presentano «Il brunch della vigilia» da Foqus

Casa Mundana & Quostro, Culture e Sapori, il nuovo spazio cucina e bar in seno a Foqus presentano “Il brunch della vigilia” sui Quartieri. La location è la meravigliosa corte della Fondazione Foqus.

Il 24 dicembre appuntamento nel nuovo cuore pulsante dei Quartieri Spagnoli per gli auguri di natale, all'insegna dell'arte, della musica, del cibo e della napoletanità.

Musica, esposizioni d'arte, dj set, street food, live cooking e tanto altro dalle 12:00 alle 19:00.

Per la occasione Quostro intreccia ancora una volta la sua cucina con i sapori della tradizione napoletana. Protagonista la pizza fritta da passeggio per eccellenza: il Battilocchio!

Per il brunch della vigilia, Quostro lo propone classico, con ricotta, ciccioli e pepe e “Quourmet”, con baccalà in limone cottura, salsa di papaccelle napoletane e olive taggiasche, secondo una ricetta elaborata dal cuoco Francesco Frascione.

Un “Battilocchio”, si, alla vigilia di natale ... ma con una marcia in più: quella Quostro.

Inoltre è in corso fino al 6 gennaio la mostra di Luciano Ferrara “T'arricord? Mestieri dei quartieri di Napoli. Tra poesia e oblio”, è la mostra fotografica firmata da Luciano Ferrara che inaugura La “Feria” dei Quartieri.

Una carrellata di scatti realizzati in un decennio, di mestieri e botteghe dei quartieri cittadini che parlano di una Napoli del fare e del creare, che in parte già non esiste più, e che va gelosamente preservata dalla avanzata globalizzante del turismo di massa.