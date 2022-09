Napoli Film Festival, Renato Carpentieri e Andrea Renzi ospiti per l’anteprima di «Santa Lucia»

Sarà proiettato in anteprima al Napoli Film Festival mercoledì 28 settembre alle ore 20:30 e, a grande richiesta, in replica alle 22:30 all’Istituto francese (via Crispi 86), alla presenza di tutto il cast, “Santa Lucia”, esordio al lungometraggio del giovane regista e sceneggiatore napoletano Marco Chiappetta, con protagonisti due grandi interpreti della scena teatrale e cinematografica italiana come Renato Carpentieri e Andrea Renzi.

Al centro della storia c’è Napoli, che si presenta in una versione inedita e senza tempo, quasi onirica e crepuscolare, una città apparentemente deserta. Qui si sviluppa il racconto del ritorno di Roberto (Renato Carpentieri), scrittore ormai cieco che dopo molti anni trascorsi a Buenos Aires rientra nella sua città natale per la morte della madre. Insieme, con il fratello Lorenzo (Andrea Renzi), musicista mancato, intraprende un viaggio nella memoria della città della sua infanzia e giovinezza, che non può più vedere, ma solo percepire attraverso i sensi che gli restano, i ricordi e l’immaginazione, alla ricerca del doloroso motivo che lo spinse ad abbandonare la sua città.

Il film, dal 3 novembre al cinema distribuito da Double line, è stato realizzato da Teatri uniti in co-produzione con Riverstudio e Audioimage, con il sostegno del Mic direzione generale cinema e audiovisivo e con il contributo della regione Campania, in collaborazione con Film commission regione Campania. Teatri uniti ha formato una troupe composta da giovani professionisti del settore, molti nati negli anni Novanta, guidati da alcuni veterani che vent’anni prima già condivisero il set de “L’uomo in più”, folgorante esordio sul grande schermo di Sorrentino.

Nel pomeriggio, alle 18:45, spazio a “Preparativi per stare insieme un periodo indefinito di tempo” di Lili Horvath, in cui Marta, un'oncologa che si è specializzata nel New Jersey, incontra a un convegno colui che pensa da subito possa essere l'uomo della sua vita. I due trascorrono una giornata insieme e si danno appuntamento con una data precisa in un altrettanto preciso luogo di Budapest. Quando però lei, lasciato l'incarico negli States, si presenta all'appuntamento, lui non c'è. Quando lo incontrerà, lui dichiarerà di non conoscerla.

Inoltre alle 17:30 nella biblioteca dell’Istituto francese ci sarà la presentazione del volume “Dizionario del nuovo cinema napoletano” di Giuseppe Borrone edito da Cento Autori. La ventitreesima edizione del festival diretto da Mario Violini in collaborazione con Giuseppe Borrone proseguirà fino al 1° ottobre tra proiezioni delle opere del concorso SchermoNapoli Corti, anteprime e incontri col pubblico di grandi protagonisti del cinema come Marco D’Amore (30 settembre).