Salvo&Giorgia al Christmas Village alla Mostra d'oltremare

Si avvia al secondo weekend l’evento natalizio che sta illuminando Napoli dal 7 dicembre. Il Christmas Village, alla Mostra d’Oltremare, è diventato in poco più di una settimana dall’apertura il punto di riferimento per tantissime famiglie in cerca della magia natalizia in città che va ben oltre i consueti mercatini del periodo grazie agli eventi, ospiti, giochi e spettacoli presenti alla manifestazione.

Tra le numerose attrazioni in programma, domenica 17 dicembre alle ore 15.00 è atteso l’arrivo del duo Salvo&Giorgia, padre e figlia, diventati molto popolari con i loro divertenti video prima su TikTok, dove contano 6 milioni di follower, per poi arrivare sulla piattaforma YouTube.

Lo spettacolo del duo toscano sul palco del Christmas Village sarà preceduto dal Musical delle Principesse che, anche in questa seconda edizione dell’evento, risulta particolarmente apprezzato da bambini e dai loro genitori.

A rendere speciale la visita al grande villaggio di 20mila metri quadri di scenografia fiabesca, anche la pista di pattinaggio, l’area food con specialità di sapori tipici natalizi partenopei, laboratori didattici, aree giochi, spettacoli pirotecnici, e l’apprezzatissimo Santa Claus’ World, il percorso di installazioni photobooth che conduce alla casa di Babbo Natale.