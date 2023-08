San Sebastiano al Vesuvio, al via la finale della II edizione dell'Aria Film Festival

L’arena di Agorà San Sebastiano al Vesuvio ospita, domenica 27 agosto nel Parco Urbano di via Panoramica Fellapane, la serata finale della seconda edizione dell’Aria Film Festival, il festival di cortometraggi sull’ambiente. L’evento ad ingresso gratuito prevede, a partire dalle 21,15, un gala di premiazione con tanti ospiti che inizierà con una sfilata sul green carpet e sarà preceduto, venerdì 25 agosto, da una serata di visione di tutti i corti finalisti.

La serata di domenica verrà aperta dalle Ebbanesis. Il noto duo, composto da Viviana Cangiano e Serena Pisa, è apparso per la prima volta sul web ed è subito divenuto un fenomeno promosso da centinaia e centinaia di persone. A salire sul palco dell’Aria Film Festival ci sarà anche Vincenzo Comunale, stand-up comedian, “enfant prodige" della comicità italiana. Il giovane comico si è misurato con varie realtà, figurando come monologhista per il teatro Diana di Napoli e vincendo diversi festival, come il premio Massimo Troisi.

Il direttore artistico Alex Marano dichiara: «L’Aria Film Festival è un evento che tratta un tema importante che è quello dell’ecosostenibilità e io credo che il cinema sia il mezzo ideale per mettere l’accento su un argomento tanto attuale e più che mai concreto.

Sono felicissimo di come si è svolta questa edizione, dei sostegni forniti. I corti selezionati erano tutti di altissimo livello. Purtroppo, però, qui si va incontro ad una selezione accurata. Dipendesse da me premierei tutti per la loro dedizione e la straordinaria visione artistica. Faccio i miei complimenti a tutti i partecipanti».

Durante la serata verranno conferiti quattro premi: il premio miglior film, decretato da un comitato tecnico di esperti; il premio del pubblico, stabilito durante tutti gli appuntamenti di proiezioni dei corti selezionati presentati durante le scorse serate di Agorà, con il supporto di tutte le associazioni che ne fanno parte; il premio WeShort, decretato dal comitato selettivo della piattaforma pugliese. Il premio conferirà un contratto unico distributivo. E, infine, il premio menzione speciale assegnato ad uno dei film fuori concorso che incarna alla perfezione il tema dell’ecosostenibilità, “Lizzie and Sea”. Un progetto in animazione 2D diretto da Mariacarla Norali.

Il sindaco di San Sebastiano Al Vesuvio, Giuseppe Panico, ha dichiarato: «Nell’ambito della tradizionale rassegna del verde giunta alla 44esima edizione, in cui l'ente Comunale intende promuovere tramite l'arte, la cultura e gli spettacoli, le buone pratiche ed i messaggi che promuovono l'ecosostenibilità e la tutela ambientale, anche quest'anno vede nell'Aria Film Fest la vetrina che mette a confronto i giovani autori ed i big del Cinema e dei cortometraggi, creando una unicità nel panorama regionale e nazionale, con l'obiettivo di estendere nelle prossime edizioni la platea di opinion leader da coinvolgere nell'iniziativa e nella promozione delle tematiche ambientali».

Agorà San Sebastiano al Vesuvio, nell’ambito della Rassegna del Verde 2023, è organizzata da Red Carpet in collaborazione con Sirioevents e Napoli Jazz Club e gode del sostegno del Comune di San Sebastiano al Vesuvio, Città Metropolitana di Napoli e Regione Campania.