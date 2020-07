Summer Party al Nabilah Exclusive Beach Club, Alba Flegrea premia gli «Eroi Covid»

Mercoledì 8 luglio, alle 19, il Nabilah Exclusive Beach Club ospita la prima edizione di Summer Party, l’evento di presentazione di Alba Flegrea, l’Associazione degli imprenditori balneari dell'area dei Campi Flegrei che ha l'obiettivo di tutelare gli interessi delle imprese balneari e di quelle del comparto turistico ricettivo, nonché di promuovere lo sviluppo del territorio flegreo.

Durante la prima parte della serata, a numero chiuso e riservata ai soli invitati, verranno consegnati i premi «Eroi Covid» agli stabilimenti aderenti all'iniziativa promossa dall'associazione e a coloro che si sono distinti durante il periodo di massima diffusione della pandemia, medici, infermieri e politici. La serata proseguirà con una cena esclusiva con in menù le specialità gastronomiche dei singoli stabilimenti associati, il tutto accompagnato dalla musica del gruppo Alma Sonida. Interverranno alla serata diverse personalità della politica, delle forze dell'ordine, imprenditori, professionisti, personaggi illustri del mondo della cultura e dello spettacolo.



Per l’impegno, il coraggio e la professionalità mostrata durante il periodo d’emergenza verranno premiati come «Eroi Covid», direttore dell'unità di oncologia degli Ospedali dei Colli di Napoli;, direttore generale degli Ospedali dei Colli di Napoli;, direttore generale dell'Istituto Pascale di Napoli;, direttore Asl Napoli 2 Nord; e, governatore della Regione Campania. Le strutture che verranno premiate durante la serata per aver preso parte al progetto saranno Labelon Experience Beach Club Lidi Unificati, Nabilah Exclusive Beach Club, Tibidabo Misterò Beach Club Restaurant, Beach Brothers Punta Pennadio, Lido Lost Paradise, Lido Virgilio, Sohal Beach Events, Turistico Beach Park, Aqua Beach, Lido La Florida e Lido Belvedere Four Beach. Riceveranno un riconoscimento anche le società che hanno stipulato una convenzione con l'associazione: Sync Lab, Futur Energy Rinnovabile, My Evo Agency.