Torna «Mix Factor», la sfida tra urlatori e cantanti sotto la doccia

Sarà il caldo estivo esploso in pochi giorni, sarà la voglia di liberarsi e lasciare alle spalle le ansie di un’altra primavera trascorsa tra restrizioni e prevenzioni anti Covid, ma qualche sera fa nei giardini di Villa Domi sui Colli Aminei si è letteralmente goduta una serata corale e affiatata di musica, convivio, moda e soprattutto tanta allegria e gioia di rivedersi.

Terza edizione anzi come da invito Summer Hill edition per il «Mix Factor», ovvero la gara canora partenopea ultra goliardica e ipo professional a base di vocalizzi, gorgheggi, stornelli, sforzi, sfoghi, falsetti e stonature: la prima vera notte vocal-friendly, pandemic-free e global-vax. Tutti insieme spensieratamente in una serata di ripartenza per l’entertainment.

Anche questo terzo appuntamento (il secondo d’estate) con l’aspirazione canora di un manipolo di napoletani impavidi è stato ideato da Francesca Frendo con Marina Tripodi, Fabrizia Lonardi, Gennaro Chianese e Gabriele De Juliis: architetto la prima e medico, giornalista sportiva e avvocati gli altri, ci si è riuniti ancora una volta per amore del canto e della musica senza tempo, con un’ottima dose di ironia e perché no di sarcasmo e voglia di sorriderci sù.

Auto-tuner, urlatori convinti, talenti presunti, cantanti sotto la doccia e dive inconsapevoli si sono sfidati senza esclusione di colpi e “senza scuorno”, come recitava il proclama e come ha insindacabilmente espresso la fiera e seriosa giuria votante.

Presentatori d'eccezione: Francesca e Ivan Papoff. Ed ecco avvicendarsi sul palco allestito a Villa Domi una carrellata di interpreti, attori e ballerini con brani e look anni 70, carioca o soirèe ma tutti divertiti e autoironici: dagli Abba con Dancing Queen a Un’estate fa di Califano e Mina, passando per Rimmel di De Gregori, Cocorito di Renzo Arbore o La cambio io la vita di Patty Pravo.

Tutti vincitori morali, ma ai tre premiati dalla giuria sono andati: weekend e crociere offerti da Planet Travel di Diego Marengo, un corso di vocal training al Centro della Voce di Marina Tripodi e una mise en style alla sartoria Satriano Cinque di Gabriella de L’Ero, che ha fatto sfilare un flash estivo indossato da otto mannequin giovanissime, come la sua capsule intitolata Smart.