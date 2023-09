L'Associazione ex Consiglieri Regione Campania annuncia quattro borse di studio in memoria di Giogiò

Il presidente Carmine Iodice: «L’arte e la musica non possono salvare vite umane, come dimostra questa tragedia, che la cultura possa essere uno strumento di disciplina ed educazione»

«L'Associazione ex Consiglieri Regione Campania (Arec) è lieta di annunciare l'apertura del bando per l’ottava edizione delle quattro prestigiose borse di studio, destinate agli studenti di canto e di strumento, presso il Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli. Queste borse di studio, del valore di € 500,00 ciascuna, rappresentano un importante riconoscimento per gli studenti di talento che desiderano perseguire una carriera nell'ambito musicale. Ciò che rende quest'annuncio ancor più speciale è il nostro impegno a preservare la memoria del giovane musicista G. Battista Cutolo, tragicamente scomparso a Napoli per futili motivi. La sua vita e il suo talento hanno profondamente colpito il cuore di tutti noi. In considerazione dei legami storici e speciali tra l'Arec e il Conservatorio San Pietro a Maiella, dove il giovane Cutolo aveva studiato e mantenuto rapporti stretti, abbiamo deciso di onorare la sua memoria con una quinta borsa di studio». A dirlo il presidente Carmine Iodice ed i componenti dell’ufficio di presidenza Nando Morra, Francesco Bianco, Bruno Esposito e Enzo Cappello.

«L'Arec ha deciso di intitolare una quinta borsa di studio alla memoria del giovane Cutolo, dedicata a uno studente con disabilità del Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli, in onore del giovane Cutolo.