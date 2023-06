Sanità Campania, De Luca: «Servono misure di guerra per tenere aperti i pronto soccorso, c'è il rischio chiusura»

In Campania per tenere aperti i pronto soccorso «servono misure di guerra, siamo di fronte al pericolo di interruzione dei servizi essenziali per i cittadini, siamo di fronte al pericolo di chiusura dei pronto soccorso».

Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, all'inaugurazione dei lavori che apriranno al Policlinico di Napoli il pronto soccorso ortopedico, commentando l'attuale difficoltà dei punti, in particolare all'ospedale Cardarelli, il più importante pronto soccorso della Campania, che ha 18 medici per riempire tutti i turni.

«Oggi noi lo diciamo - ha aggiunto De Luca - ma a Roma fanno finta di non sentirlo. Faranno qualcosa quando chiuderemo i pronto soccorso. Sul personale non riusciamo a organizzare i turni del pronto soccorso con i medici disponibili, in alcuni ospedali abbiamo dovuto chiuderli e in più abbiamo anche personale dei pronto soccorso che viene aggredito».