Capri, torna il by night sulle note di Anema e Core

Venerdì 12 Aprile 2019, 11:46 - Ultimo aggiornamento: 12-04-2019 12:06

A Capri fiorisce la primavera con la riapertura della Taverna Anema e Core. Da questa sera infatti il locale-palcoscenico più amato dalle celebrities si prepara ad accogliere habituè, isolani, vacanzieri e turisti da ogni dove. Nel lungo inverno appena scorso, la Band capitanata da Gianluigi Lembo non si è mai fermata: è stata infatti protagonista di un appassionante tour in giro per i più noti locali d’Italia, tra cui il Just Cavalli a Milano, il Club Rosolino sul romantico belvedere di Napoli, Palazzo Dama nel cuore di Roma, e la trionfante tappa fuori confine, Da Luigia a Dubai. Ma ora è tempo di tornare alla base, a Capri, dove a 25 anni dalla sua nascita riapre il tempio del divertimento, il vero cuore della night life made in Capri.Le notti capresi all’insegna della buona musica e dell’intrattenimento prevedono una tappa fissa alla Taverna Anema e Core, dove ad accogliere gli ospiti ci saranno il mitico chansonnier Guido Lembo, accompagnato dal figlio Gianluigi, da due anni nuova voce del locale, insieme alla band. Padre e figlio si alternano sul palco del club, simbolo di una tradizione ancora viva dove la canzone napoletana convive con un repertorio moderno e internazionale. Ad annunciare l’apertura sono stati gli stessi Guido e Gianluigi Lembo in diretta su Radio Italia anni 60 Roma durante la trasmissione Turchesando, condotta da Turchese Baracchi con Benedetta Spazzoli e Angela Achilli. In un’intervista in cui hanno raccontato la storia della taverna fino ad arrivare ai giorni nostri con gli aneddoti più divertenti, i due mattatori delle notti capresi hanno fatto ascoltare due nuovi singoli, uno di Gianluigi dal titolo “Poppopporo” un ritmo molto orecchiabile che è piaciuto subito in Radio e potrebbe diventare il nuovo tormentone della taverna ed il brano “A Capri” interpretato da Guido Lembo. In studio anche Flavia Vento, amica della taverna e di Guido e Gianluigi che ha elogiato le atmosfere della “Taverna” e la magia di Capri.Tantissimi i personaggi dello star system che hanno animato la Taverna più VIP d’Italia, rendendo ogni notte unica, basti ricordare i super guest dello scorso anno tra la performance improvvisata di Jennifer Lopez al ritmo di “Let’s get loud” sui tavoli del locale o l’arrivo di Leonardo DiCaprio con la compagna Camila Morrone. E ancora Matthew McConaughey, le star dell’Nba LeBron James e Michael Jordan, Lapo Elkann, Simona Ventura, Pio e Amedeo e ancora i fedelissimi Cannavaro, Ferrara, Preziosi, Caterina Balivo, Romina Carrisi, Fiona Swaroski, Dean & Dan Caten dei Dsquared.