«DiVino Jazz Festival» a Torre Annunziata con Enzo Avitabile e Tony Esposito

Il DiVino Jazz Festival arriva a Torre Annunziata per la chiusura della XVI edizione. Dopo le tappe a Pompei, Ercolano, Santa Maria La Carità e Cercola il festival itinerante diretto da Gigi Di Luca si avvia alla conclusione questo week end con le esibizioni di Enzo Avitabile, Tony Esposito, Fabrizio Bosso, Julian Oliver Mazzariello, Gabriele Mirabassi e Simone Zanchini.

Oltre alla musica sono in programma anche degustazioni di vini, visite guidate, convegni sulla cultura enogastronomica campana e la mostra fotografica itinerante nei luoghi dei concerti, «Terra Nera» a cura di Pino Miraglia. Il cartellone della XVI edizione del festival ideato da La Bazzarra presenta, in diversi luoghi di Torre Annunziata, tre concerti ad ingresso gratuito in tre serate. Si inizia venerdì 16 dicembre alle 20.30 alla Basilica Madonna della Neve con Gabriele Mirabassi e Simone Zanchini. Il duo porta in scena un raffinato concerto dove la goliardia dei ritmi sudamericani e la profondità pulsante del vecchio swing si mescolano alle sonorità del jazz contemporaneo. Sabato 17 dicembre tocca a Fabrizio Bosso & Julian Oliver Mazzariello, in scena alle 20.30 nella Cappella dell’Oratorio dei Salesiani. Il trombettista torinese ed il pianista anglo-italiano presentano un progetto live che testimonia la loro lunga storia di musica e di amicizia, cominciata nei primi anni del 2000 con la comune militanza negli High Five Quintet e proseguita nel tempo fino alla pubblicazione nel 2014 dell’album in duo, «Tandem».

Gran finale domenica 18 dicembre con Enzo Avitabile e i Bottari che in occasione dell’esibizione nell’area della Villa comunale di Torre Annunziata (ore 20.30) divideranno il palco con Tony Esposito e la cantante cubana Irina Arozarena. Artista simbolo della contaminazione tra i generi e maestro assoluto del groove, Enzo Avitabile incontra dal vivo in questo concerto inedito due grandi artisti, dando vita a uno spettacolo energico e coinvolgente che va oltre ogni stile musicale. Il DiVino Jazz Festival 2022 è un progetto finanziato dalla Regione Campania e cofinanziato dai comuni di Torre Annunziata, Ercolano e Pompei in partenariato con i comuni di Cercola e Santa Maria la Carità, nell’ambito del programma del Poc Campania 2014 – 2020 linea strategica «Rigenerazione Urbana, Politiche per il Turismo e Cultura». Tutte le iniziative in programma sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.