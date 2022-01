Dj Gino Latino e Pitbull, una collaborazione a passo di salsa

Inizia la collaborazione di dj Gino Latino con la star mondiale delle musica pop-latina Pitbull che presenta la versione di Salsa della canzone “Mè Quedarè Contigo” cantata da Pitbull. Ne-Yo, El Micha, Lenier. Etichetta 305. Ad accompagnare questo grande successo Gino ha coinvolto i più prestigiosi ballerini di salsa da tutto il mondo come: Maikel Fonts (Cuba), Wilmer y Maria (Cuba), Roly Maden (Cuba), Marco Ferrigno (Italia), Alexander Carbò (Cuba), Adrian y Anita (Spagna), Jhesus Aponte (Puerto Rico), Jhonny Vasquez (Messico).

Impegnato sia in tv che in radio con il gruppo Kiss Kiss dove conduce il programma Momento latino hits in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, dj Gino è stato protagonista di molti programmi televisivi di successo, come Ran Kan Kan e Momento Latino in onda sia in Italia che in Usa, e proprio in una di queste puntate Gino ha incontrato Pitbull. La sua carriera lo porta a vivere tra Napoli e Miami, punto di ritrovo per tantissime culture e star internazionali della musica latina.