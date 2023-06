Gino Latino: con Superwoman pronto a far ballare l'estate

Dopo il successo di Me Quedaré Contigo - Salsa remix di Pitbull, Ne-Yo - ft. Lenier, El Micha (Salsa Remix), il dj e producer Gino Latino torna con un nuovo inedito dal titolo Superwoman, una bachata dedicata alle donne. Un ritmo estivo e coinvolgente che farà esplodere le piste da ballo.

Superwoman è stata prodotta tra Cuba e New York, con la collaborazione di Doble J cantante cubano e dal musicista Mayinbito soprannominato il re de la bachata, premiato per 5 volte come miglior arrangiatore e compositore di musica Urbana.

Il video è stato girato tra le strade dell’Havana a Cuba dal regista Leonardo Martin e conta la collaborazione della modella Yubis Aguilar, della coreografia Yoelkis Montalvo e dei ballerini Dunia Díaz, Daikelin Medero, Sergio Gonzales, Yoelkis Montalvo

Disponibile su YouTube e su tutte le piattaforme digitali.