Il Duo Colbran in concerto alle Gallerie d'Italia di Napoli

Un concerto site specific quello proposto dalla Fondazione Pietà de’ Turchini, domenica 17 dicembre ore 19.00 sarà presso le Gallerie d’Italia di Napoli in occasione della Mostra Napoli al tempo di Napoleone, dove andrà in scena Il Salotto musicale dell’Ottocento, esibizione del Duo Colbran, composto dalle musiciste Alba Brundo e Giulia Lepore.

Il concerto propone un repertorio di raro ascolto per voce e arpa, con un programma che mira a ricreare l’atmosfera di una serata musicale in un salotto ottocentesco, attraverso ariette da camera di Mauro Giuliani, Isabella Colbran, Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini.

Particolare attenzione sarà dedicata a un repertorio totalmente inesplorato di autori come Zingarelli e Isouard, fatto riemergere da antiche fonti manoscritte e a stampa e proposto, per la prima volta, in esecuzione moderna.