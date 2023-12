Sorrento celebra Enrico Caruso e la canzone «Torna a Surriento»

La Società Concerti Sorrento presenta l’evento «Caruso – De Curtis Sorrento International Festival Singing Competition» I edizione 2023, che si terrà nella cittadina costiera nei giorni 15, 16 e 17 dicembre presso il Teatro Tasso, il Grand Hotel Excelsior Vittoria e il Circolo dei Forestieri. Un concorso che intende celebrare il 150° anniversario della nascita di Enrico Caruso (1873 – 2023) e il 130° anniversario della canzone «Torna a Surriento» (1894 – 2024).

Il «Caruso De Curtis Sorrento International Singing Competition» è dunque un contest internazionale di canto dedicato all’opera lirica e alla Canzone Classica Napoletana che ha in programma concerti lirico-vocali, una mostra storica, la «Caruso e Sorrento»: iconografica e multimediale su Enrico Caruso, quindi l’evento «La Voce di Caruso»: Ascolto di dischi originali di Enrico Caruso, su grammofono d’epoca e infine «A tavola con Caruso».

Il direttore artistico della kermesse, Paolo Scibilia, della Società dei Concerti di Sorrento, in collaborazione con l’amministrazione comunaledel sindaco Massimo Coppola, ha quindi indetto la prima edizione del «Caruso – De Curtis Sorrento International Festival Competition», con l’obiettivo di celebrare le figure del leggendario tenore, Enrico Caruso (1873 – 1921), e del noto compositore Ernesto De Curtis (1875 – 1937), artisti consacrati, ai quali la Città di Sorrento è doppiamente legata storicamente, sia per soggiorno del «The Great Voice» presso il Grand Hotel Excelsior Vittoria, nell’estate del 1921 (suo ultimo anno di vita), che per la famosissima Canzone «Torna a Surriento», opera eterna del versatile e talentuoso musicista napoletano.

La manifestazione prevede i premi (in denaro) «Enrico Caruso» (assegnato al migliore tenore) e Grand Prix «Città di Sorrento – Torna a Surriento» (assegnato al migliore interprete della Canzone «Torna a Surriento»).

La giuria del concorso annovera nomi della scena lirica italiana ed internazionale: Carlo Lepore (basso solista), in veste di presidente, Talgat Musabayev (solista dell’Astana State Opera Thater and Ballet – Capo dipartimento della Facoltà di Canto della Kazakh National University of Arts di Astana), Massimo Iannone (vocal coach), Otello Visconti (direttore d’orchestra – spartitista), Guido D’Onofrio (storico carusiano).

Il Concorso, senza limiti di età, è finalizzato alla individuazione di voci nuove di particolare qualità artistica per il “«Closing Gala Concer», previsto il 17 dicembre, ore 20, al Teatro Tasso di Sorrento, durante il quale si esibiranno i vincitori e gli assegnatari dei Grand Prix.

Il comitato d’onore del concorso è formato da Massimo Coppola (sindaco della Città di Sorrento), Guido Fiorentino (titolare del Grand Hotel Excelsior Vittoria – Sorrento) Paolo Esposito (titolare del Ristorante Museo Caruso – Sorrento) e Marianna Cappiello (dirigente scolastico istituto comprensivo Tasso – Sorrento).

Un vasto programma di attività artistiche arricchisce la tre giorni: venerdì 15 dicembre, presso il Teatro Tasso: ore 19, inaugurazione di «Caruso e Sorrento», mostra storica, iconografica e multimediale su Enrico Caruso; ore 20 «Opening Gala Concert» del tenore Vincenzo Costanzo (artista di fama internazionale ed «Oscar della Lirica – New Generation» 2014, quale più giovane tenore in carriera internazionale), accompagnato al piano da Otello Visconti.

Domenica 17 dicembre, ore 12, presso il Grand Hotel Excelsior Vittoria, «Concerto Lirico – Matinée» col programma «Le Canzoni di Caruso», interpretate dal tenore Mark Milhofer, con al piano Nigel James Foster, dedicato alle composizioni scritte da e per Enrico Caruso. Per l’occasione, sarà presentata la pubblicazione discografica dell’Album di queste canzoni, (registrato nella casa di Caruso ed intitolato «Enrico Caruso – His Songs»), con interprete lo stesso Milhofer (ingresso gratuito, con prenotazione per Info +39.0818777111.

Il 16 e 17 dicembre (rispettivamente dalle 19 alle 20.30 e dalle 17 alle 19.30), presso il Circolo dei Forestieri, si terrà «La Voce di Caruso»: ascolto guidato di dischi originali ed autografi di Enrico Caruso, su grammofono d’epoca, da collezione privata e a cura di Guido D’Onofrio, storico carusiano e con la partecipazione straordinaria di Federico Enrico Caruso, pronipote di Enrico Caruso. Sempre il 17 dicembre, ma alle ore 13.30, presso il Ristorante Museo Caruso, si terrà «A Tavola con Caruso», pranzo a base di eccellenze enogastronomiche di e per Enrico Caruso (Ingresso con prenotazione – Info +39. 0818073156 – Orario visita del Ristorante Museo Caruso: 10.30 – 11.30 e 18.30 – 19.30 – ingresso libero).

In appendice e conclusione del concorso il 30 dicembre, ore 19, presso la Basilica di Sant’Antonino concerto sinfonico – vocale, con la prima esecuzione storica – assoluta della «Messa di Gloria», per Soli, Coro virile e Orchestra, di Giuseppe Martucci (1856 – 1909), eseguita dall’Orchestra Sinfonica Kazakha, Coro e Solisti «Giuseppe Verdi». Opera sacra, scritta ad appena 15 anni dal celebre compositore napoletano, coevo di Enrico Caruso.