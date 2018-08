Erminio Sinni torna a Ischia per l'evento amarcord

Sabato 18 Agosto 2018, 11:55

Una serata concerto. Un evento unico, nell'isola che lo ha consacrato nel panorama nazionale dei cantautori ed artisti da piano bar, dopo il successo in quel festival di Sanremo di tanti anni fa. Capelli bianchi e barba canuta e incolta, gli occhioni sempre uguali, la voce sempre tonica e chiara e quelle mani che accarezzano le tastiere suonando una musica sempre coinvolgente. Erminio Sinni torna a Ischia questa sera nel tempo della musica del vivo, per celebrare il suo legame con l'isola verde, in una operazione amarcord che rinverdisce i tempi in cui il noto cantautore da questi parti ci trascorreva l'intera estate, facendo divertire e ballare intere generazioni di appassionati del live show e del piano bar. Al bel locale di Piazza degli Eroi, gestito in maniera magistrale da Saverio Romolo e Sara Di Napoli, saranno in tanti, soprattutto turisti napoletani e romani, che accorreranno per ascoltare ancora una volta Erminio e ballare sulle sue note coinvolgenti. Un tributo divenuto oramai irrinunciabile per il cantautore, che da venti anni a questa parte, inserisce Ischia nel suo tour estivo e non perde l'occasione di tornare alla sua isola preferita.