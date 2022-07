La napoletana Gaia Restifo vince la prima edizione de I Visionatici sezione «Cantautori»

Ieri sera, presso il Teatro degli Eroi di Roma, si è tenuta la finale de I Visionatici Music Festival, festival a carattere internazionale indetto dall’associazione culturale de I Visionatici, fondata dalla nota cantautrice Veronica Di Nocera, il musicologo Emanuele di Franco e la critica cinematografica Annachiara Monaco, con la collaborazione dell’organizzatrice di eventi Grazia Santangelo.

A vincere l’ambito primo premio della prima edizione del festival sono stati per la categoria «Cantautori» e per la categoria «Interpreti». Durante la serata si sono esibiti i 16 finalisti provenienti da tutta Italia, selezionati tra 190 artisti, scelti tra le oltre 400 candidature pervenute, che hanno proposto il loro progetto musicale in occasione delle tre semifinali, tenutesi rispettivamente il 4 marzo, l’8 aprile e il 24 maggio. A decretare la vittoria dei due artisti e a giudicare le esibizioni dei 16 finalisti è stata la giuria artistica, presieduta dal conduttore di Rds Renzo di Falco, dal giornalista Giuliano Delli Paoli, dalla giornalista di Fanpage.it Giulia Turco, dalla conduttrice radiofonica e CEO dell’etichetta Lunatika Giulia Massarelli, dal producer, arrangiatore polistrumentista e autore Michele Cammarota, dalla conduttrice radiofonica di Radio Zeta, consulente e manager di artisti emergenti Alessandra Vatta.

A presentare l’evento è stato Riccardo Zianna, giornalista e fondatore di FacceCaso e speaker di Radio Sonica. A calcare il palco del teatro della Capitale, esibendosi con i loro brani più celebri, sono stati Federico Baroni, il busker più famoso di Italia, e la vincitrice del prestigioso premio Rai «Tulipani di Seta Nera», Veronica Di Nocera. Anche in occasione della finale, si è tenuta una raccolta fondi a sostegno dell’autismo, durante la quale sono stati raccolti oltre euro. Infatti, è intervenuta Rosa Capezza alla quale è stato consegnato l’assegno con il ricavato. Tutti i 16 finalisti si sono aggiudicati la produzione di un brano inedito in studio. Inoltre, tra i premi messi in palio si ricordano un contratto discografico, la registrazione di un videoclip, una borsa di studio in Songwriting dal valore di 1000€, interviste e tour radiofonici, masterclass di scrittura, la possibilità di usufruire di un ufficio stampa e pubblicazioni su magazine e webzine.

A vincere il «Premio della Critica», assegnato da Dn Innovazione & Progetti, è stato Sacchini, mentre G_Nota si è aggiudicato il premio «Imf Top Social Artist». Inoltre per la categoria «Cantautori», è stato consegnato il premio «Italian Music News», mentre per la categoria «Interpreti» è stato assegnato il premio «Italian Music Contest», consegnati entrambi da Sara Lauricella di Italian Music News.