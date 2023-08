Lunedì per il XVI Sorrento Classica Festival al Chiostro di San Francesco “Mozartiana 1771 - 1782”

Lunedì con inizio alle ore 21.15 undicesimo appuntamento con la rassegna Sorrento Classica Festival XVI edizione, organizzata e promossa dal Comune di Sorrento e dalla S.C.S. Società dei Concerti di Sorrento, direzione artistica del Maestro Paolo Scibilia., che ci proporrà il concerto “Mozartiana 1771 - 1782” con Haeji Kim (violino solista) e l’Orchestra Toscana “Città di Grosseto” diretta dal Maestro Paolo Scibilia. L’Orchestra Sinfonica “Città di Grosseto” nasce nel 1994 per volontà dell'Amministrazione Comunale di Grosseto, in sinergia con le principali Associazioni Musicali cittadine del tempo: “Carlo Cavalieri”, “Amici del Quartetto” e “G. Donizetti”.

Si è esibita in molte località italiane ed estere riscuotendo sempre ampi consensi di pubblico e critica, presentando anche prime esecuzioni assolute.

Ha collaborato con artisti di fama internazionale (M. Larrieu e G. Nova, G. Garbarino, E. Bronzi, B. Canino, A. Ballista, D. Nordio, L. Angelov, E. Bátiz, M. Campanella, M. Damerini, D. Alogna, F.A. Krager, Pier N. Masi, D. Rivera, E. Boncompagni, A. Lucchesini, A. Specchi, R. Plano, N. Martinucci, V. Sgarbi, Hyperion Ensemble, N. Salza, M. Vukovic, A. Foà, Cardinale Domenico Bartolucci). Dal 2000 l’Orchestra accompagna in concerto pubblico la Finale del Premio Pianistico Internazionale “A. Scriabin”. È stata protagonista molto apprezzata di importanti stagioni liriche in Italia, e dal 2012 collabora stabilmente con l'Orchestra Filarmonica di Lucca. Haeji Kim, violinista, dopo la Laurea of Doctor of Musical Arts presso la Seoul National University of Music, il Master presso la Juilliard School come CV Starr Fellow e Mathilde R. Jensen Fellow e una Borsa di Studio presso la Manhattan School of Music, ha ricevuto diversi Premi e riconoscimenti in Corea del Sud, il 1° Premio al New York International Artist Competition, alla Carnegie Hall Competition, e la Ruth Widder Competition. Notevole attività concertistica internazionale, come violino solista, per importanti sale e festival in Europa, Stati Uniti e Asia Europa. Attività didattica presso facoltà dell'Orchestra Festival Academy in Corea del Sud, attualmente è primo violino della New World Symphony e la New World Chamber Orchestra di Seul. Il sorrentino Paolo Scibilia, Direttore d’orchestra, pianista, pedagogo, direttore artistico, promoter e operatore musicale, vanta una carriera artistica internazionale con più di 1000 eventi musicali in Italia a all’estero, in veste sia di interprete sia di organizzatore e di circa 700 esibizioni come pianista e direttore d’orchestra in tutte le provincie Italiane ed all’Estero, per prestigiosi festival, spesso come “Testimonial dell’Arte e della Cultura Musicale Italiana e Partenopea”. Come direttore d’Orchestra si è esibito con: I Solisti di San Carlo, Orchestra ICO 131 della Basilicata, S.C.S. Sorrento Sinfonietta International Orchestra, Sorrento Classica Festiva Orchestra, S.C.S. Antiqua Orchestra, Orchestra Toscana “Città di Grosseto”, Belle Époque Ensemble (Italia); Moldova Camerata, Moldova National Radio-Tv (Moldavia); Tirana State Radio-Tv e Tirana National Academy of Music (Albania); Moskow Conservatory (Russia); Universo, Chernivsky Philarmonia, Ivano Frankivsk Philarmonia, Kiev Universo Chamber Orchestra, Regional Philharmonic of Sumy, Regional Philharmonic of Ryvne, Mariupol Philarmonia, Lugansk Philarmonia, Khmelnytsky Philharmonia (Ucraina); Nuova Orchestra (Montenegro); Profundis Orchestra (Macedonia del Nord); New York Chamber Pleyers Orchestra (U.S.A), Quazaq State Symphony Orchestra (Kazakhstan). Al fianco dei solisti: Maurizio Mastrini (unico pianista al mondo che suona la musica al contrario), Antonio Sarnelli de Silva - baritono, “Women in Classic” Vocal Trio, Francesca Cardone - arpa (Italia), Milica Racevic - soprano (Montenegro), Lada Sheynina - soprano (Estonia), Tatyana Lastovetskaya - soprano solista Sumy National Philharmonia (Ucraina); Ema Popivoda (Nord Macedonia), Antonio Soria (Spagna) - pianisti; Ivana Aćimoski - Žikić - Staša Žikić - Madlen Stokić Vasiljević - Katarina Vasiljević (Serbia), Haeji Kim (Corea) – violinisti. Ha inciso, come direttore d’orchestra, 2 lavori discografici in Cd e video, per la “MPC Music International” e “Believe Digital”, dal titolo “Hugs” e “Baci”, col pianista solista Maurizio Mastrini & “Orchestra ICO 131” della Basilicata.