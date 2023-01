Lelio Morra, il concerto e la presentazione del nuovo album alla Fondazione Foqus

Nuovo appuntamento musicale alla Fondazione Foqus. Sabato 21 gennaio, alle ore 21.30, il cantautore Lelio Morra torna in concerto a Napoli, nella fondazione con sede nei Quarieri Spagnoli, con uno spettacolo che ripercorrere il suo repertorio, dai brani da solista a quelli con le band JFK e gli Eutimìa. Annovera un migliaio di concerti in giro per lo stivale, ha superato i due milioni di streaming su Spotify ed ha un nuovo album in cantiere.

Nella sua carriera artistica Lelio Morra ha collaborato, tra gli altri, anche con Ornella Vanoni e ha pubblicato con l’etichetta discografica Universal Music. Dopo i primi tre singoli, con «Dedicato A Chi» in alta rotazione radio/tv (2016), Lelio pubblica l’album di debutto con un team di produttori del calibro di Roberto Dell’Era (Afterhours), Gianluca De Rubertis (Il Genio) e Lino Gitto (The Winstons). Nasce quindi il singolo «Giganti», che ha un buon successo in rete e avvia positivamente la sua carriera solista. Parte poi «Il Tour Esagerato» che inizia con il concerto di Capodanno 2019 a Piazza del Plebiscito a Napoli. Dopodiché arriva la pandemia e il mondo si ferma. Intanto l’album si afferma nella cinquina del Premio Tenco 2020 tra i migliori dischi d’esordio.

Al momento è al lavoro su un nuovo album, cresciuto lontano da Milano, tra la raccolta delle olive e la legna da tagliare in Umbria. Il primo brano tratto dal prossimo album è il video singolo «Discoboomer» pubblicato lo scorso settembre dalla label Amorfati Records/Ada Music Italy e definito: «una polaroid sfocata del quotidiano». A valorizzare il suo percorso son stati riconoscimenti come la vittoria del Premio De Andrè, il Premio Mogol e la cinquina del Premio Tenco con l'album «Esagerato» (ben posizionato anche nelle principali playlist di Spotify). Dopo un lungo tour estivo, Lelio Morra oggi sta affrontando un breve tour invernale tra Campania e Sicilia che farà tappa nella sua Napoli sabato prossimo accompagnato da una band formata da Caterina Bianco (violino e synth), Pierluigi Patitucci (basso), Peppe Shaf (batteria) con guest Manuela Zero. In apertura di concerto Lelio ha fortemente voluto dare spazio a due giovani cantautori come Verrone e Alessandra Nazzaro.