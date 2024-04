Napoli, al Teatro Acacia nuovo spettacolo dedicato ai Beatles con la band The Beatbox e Carlo Massarini

In scena al Teatro Acacia di Napoli giovedì 9 maggio alle ore 21 Magical Mistery Story «Now and Then» è il nuovo spettacolo di The Beatbox e Carlo Massarini, dedicato alla storia e alla musica dei Beatles.

Uno straordinario viaggio attraverso la storia e la musica dei Fab Four che si sviluppa unendola performance dei The Beatbox, al fascino narrativo di Carlo Massarini.

Durante i cinque atti che caratterizzano lo spettacolo, il conduttore e giornalista musicale svela gli aneddoti e le curiosità più affascinanti della storia dei quattro baronetti i Liverpool. Mentre sul palco, The Beatbox - formazione nota in tutta Europa con centinaia di concerti ogni anno e partecipazioni ai maggiori festival dedicati ai Beatles, formata da Marco Breglia, Filippo Caretti, Michele Caputo e Federico Franchi - interpretano fedelmente i grandi successi del quartetto di Liverpool.

Riproducendo le hit della discografia «beatlesiana» con straordinaria precisione esecutiva e restituendo all'ascoltatore l'impatto sonoro vocale e visivo del leggendario quartetto.

Nulla è lasciato al caso, ogni dettaglio è curato con precisione, dalla strumentazione originale dell’epoca identica a quella utilizzata dai Beatles nei loro storici concerti e nelle sessioni in studio, ai cambi di abiti e trucco, ricreando l'atmosfera e lo stile unico di quel magico momento storico.

Lo show, che attraversa i ricordi e le scoperte di diverse generazioni, mira a riportare l'entusiasmo e la positività dei mitici anni '60. La scaletta abbraccia i successi leggendari dal periodo del Cavern Club di Liverpool, a quello di Rubber Soul e Revolver giungendo ai capolavori che hanno preceduto lo scioglimento della band nel 1970. Durante lo show si potranno riascoltare brani iconici come She Loves You, A Hard Day's Night, Yesterday, Twist and shout, Hey Jude, Come Together, Let It Be, Something, solo per citarne alcuni.

Inoltre, appassionati e curiosi potranno godere di vere e proprie chicche come In My Life, Girl, Eleanor Rigby, e molte altre pietre miliari della musica. Uno spettacolo di due ore che mescola magistralmente musica e racconti avvincenti dedicati alla band che ha rivoluzionato la storia della musica e non solo. Un'esperienza senza età che attrae un pubblico diversificato dai nostalgigi anni '60 agli appassionati più giovani, dimostrando che la musica dei Beatles è senza tempo.

Per info: www.thebeatboxbeatles.com (biglietti disponibili su Ticketone, Go2 e al botteghino del teatro). Per informazioni: Veragency, tel. tel.335 5235134- info@veragency.com.