Napoli, nella chiesa di Sant’Anna dei Lombardi il tradizionale concerto dell'Immacolata

Musica e canto in un'unica voce di pace e speranza è il titolo che la storica “Associazione Culturale Noi per Napoli APS”, ha voluto dare al tradizionale concerto dell'Immacolata che avrà luogo l'8 dicembre 2023 presso lo storico Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi, in Via Monteoliveto n.4 a Napoli alle ore 19:30.

Appuntamento organizzato dall' Associazione Culturale Noi per Napoli, con un repertorio dedicato alle più belle Ave Maria,con melodie della tradizione natalizia che emozionano e toccano sempre i cuori degli spettatori, dai più grandi ai più piccoli, accompagnate anche dal suono del maestoso e antico organo del complesso di Sant’Anna dei Lombardi

Gli interpreti saranno le voci di artisti, quali il soprano Olga De Maio, il tenore Luca Lupoli, il tenore Lucio Lupoli, artisti lirici partenopei di fama internazionale e strumentisti di eccezionale bravura quali Nataliya Apolenskaja all’organo, Gianluca Rovinello all'arpa, Francesco Schiattarella al pianoforte, Raffaele Sorrentino violoncello, Michele Gaudino violino,con gli interventi narrativi affidati al noto attore di spiccata tradizione partenopea Sasà Trapanese .

In apertura del Concerto verrà eseguita la preghiera “Dal tuo Stellato Soglio” che gli artisti condivideranno e dedicheranno a tutte le vittime che le guerre in Ucraina e nella striscia di Gaza stanno generando

Un progetto che coniuga arte, cultura e solidarietà con la finalità benefica per le mense dei senzatetto di Napoli, attraverso il riconoscimento dei Patrocini della Presidenza del Consiglio Regionale della Campania, dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli e della Curia Arcivescovile di Napoli, dell' Arciconfraternita S.Anna dei Lombardi e del sostegno della IUM Academy di Napoli ,diretta dal Prof Eduardo Piccirilli,sita in Piazza Nicola Amore n.6 Napoli.

Un evento che intende valorizzare e scoprire, anche attraverso la visita guidata uno dei siti di particolare bellezza,un tesoro del nostro patrimonio storico artistico, promuovendone la conoscenza attraverso la musica, rendendola accessibili a tutti i cittadini napoletani ed agli ospiti in visita a Napoli in quei giorni di festa.