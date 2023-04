Napoli: dal Nabilah di Bacoli parte il festival History 90

Martedì 25 aprile il primo appuntamento del festival History 90, un evento itinerante che partirà dal club Nabilah di Bacoli, ideato e curato dalla società Groovesensation in collaborazione con Drop. Il primo appuntamento avrà inizio dalle 11 fino alle 23 e il prezzo del biglietto è di 25 euro.

L’idea di base è riunire i protagonisti di una straordinaria stagione musicale per rivivere le emozioni e le atmosfere che ruotavano nelle migliori discoteche d'Italia che hanno fatto la storia della musica dance.

Dopo l’appuntamento del Nabilah il festival continuerà il suo viaggio itinerante il 24 giugno al Maremō beach club di Salerno per poi proiettarsi in piena estate in Sardegna il 10 agosto presso Maracuja Club di Budoni , in Calabria, il 18 agosto presso il Sottosopra Beach di Diamante e infine in Puglia il 20 agosto presso il Parco Gondar di Gallipoli.



History 90 sarà un viaggio indietro nel tempo, attraverso un mix di musica, moda e cultura pop che ha caratterizzato quegli anni d'oro. Tra gli artisti del cast di History90 troviamo alcuni che hanno dominato le classifiche e che ancora oggi vengono ricordati con nostalgia: I Datura, Ice Mc, i Los Locos, Nathalie Arts, Neja, Taleesa e Paps from Paps ’n' Skar.