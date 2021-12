Napoli gospel festival: due giornate con superospiti internazionali

Nei giorni 27 e 28 dicembre 2021, nella suggestiva cornice della chiesa di Santa Maria la Nova avrà luogo la ventitreesima edizione del Napoli gospel festival, un'iniziativa ideata, prodotta e realizzata dalla associazione culturale Musicant, che da oltre vent'anni promuove la musica gospel in Campania, uno degli appuntamenti più attesi nell'agenda degli eventi culturali e di intrattenimento regionali.

Nel corso di questa edizione del festival parteciperanno due ensemble di assoluto prestigio: Rita Ciccarelli & Flowin Gospel con ospite d’eccezione Wendell Simpkins; mentre, per chiudere la due giorni dell'evento, lo straordinario gruppo proveniente dagli Stati Uniti, il Virginia Union Gospel Choir, diretto dal maestro David Bratton e con la magnifica voce di Brittany Walker come super guest, insieme e per la prima volta ospiti del festival.

Il Napoli gospel festival, è un evento realizzato con la collaborazione della presidenza della regione Campania, ed il patrocinio dalla città metropolitana di Napoli e del comune di Napoli - Assessorato al turismo ed alle attività produttive.