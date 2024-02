«Napoli Unplugged», la rassegna presenta la sua seconda edizione con il concerto di Gnut

Secondo appuntamento di «Napoli Unplugged», rassegna di musica d'autore organizzata dall'Associazione Culturale Brodo, con la direzione artistica di Viola Bufano, arrivata alla seconda edizione, che si tiene all'Auditorium «Porta del Parco» di Bagnoli con il concerto di Gnut.

Cantautore napoletano che da anni calca le scene musicali seguendo il suo cammino, unico e personale; un songwriting che fa incontrare Nick Drake e Elliot Smith con la tradizione cantautorale italiana e la canzone napoletana di Roberto Murolo.

Scrivere per sopravvivere, vivere per scrivere. Comporre e cantare è, per Gnut, cibo per l’anima. Creare canzoni come cura contro i mali di quest’epoca è diventato essenziale.

«Nun te ne fa’» è l’album che testimonia la raggiunta maturità artistica di un musicista, che dopo vent’anni di esperienze e contaminazioni musicali, trova un’unica e personalissima strada per veicolare il suo emozionate songwriting e il suo inconfondibile timbro vocale.

Un coraggioso progetto d’insieme che conferma uno dei più raffinati esponenti del cantautorato italiano contemporaneo. L'ingresso è alle 20:30 e il concerto inizierà alle 21:00.