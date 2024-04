Al museo di Nola in scena i concerti interattivi

«Passione musica: una mattina al museo», per favorire al conoscenza e la diffusione dell’arte musicale soprattutto tra le nuove generazioni. E’ questo il filo conduttore dell’iniziativa giunta alla seconda edizione e nata da un’idea di Nensi Romano, delegata dell’AEIM, associazione Europa, impresa, musica. L’appuntamento con la performance del maestro Francesco Sorrentino, professionista di talento la cui carriera è caratterizzata da impegno e serietà, e delle voci soliste di Emiliana Pisani ed Antonio Maffettone, è per le 18 di domani, sabato 13 aprile.

Il concerto si terrà nel salone del museo storico archeologico di Nola all’interno del quale per gli alunni delle scuole che prenderanno parte all’evento è prevista anche una visita guidata a cura della Pro-loco.

Un modo, insomma, non solo per avvicinare i più giovani al mondo dell’arte ma per favorire la conoscenza delle proprie radici e del ricco patrimonio storico di cui il territorio nolano è custode.

«I concerti per gli studenti – spiega Nensi Romano – realizzano un format particolare che si articola anche nella forma della lezione». Una formula consolidata e rafforzata dal gradimento ottenuto dalle esibizioni con le percussioni, dai concerti di musica jazz e da quelli dedicati al mandolino. Domani sarà in scena la musica classica in un ambiente reso ancor più suggestivo dall’atmosfera creata dalle candele accese.