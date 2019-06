Omaggio al rock: mostra e dj set al Made In Cloister

Venerdì 14 Giugno 2019, 10:15

I Rolling, Janis Joplin, Jim Morrison, Bob Dylan, Frank Zappa, gli Oasis o gli Who avvolti nella bandiera inglese: oltre 100 ritratti dedicati a icone del Rock nell’antologica di Art Kane che poche sere fa è stata inaugurata al Made In Cloister da Rosalba e Davide De Blasio con un vernissage dedicato alla celebrazione della musica e al genio assoluto dell’artista. “Wall of Sound Gallery” titolo del progetto e mostra a cura del fotografo Guido Harari e del figlio di Kane, Jonathan, che davanti a quegli scatti visionari così ha ricordato il padre «snob e al contempo populista, celebrava l’umanità intera: star e straccioni, giovani e belli come pure vecchi e saggi».Nel magnifico chiostro che a giorni ospiterà Napoli Teatro Festival, si ascoltavano Peter Gabriel e i Genesis, le pietre miliari dei Pink Floyd, i Jethro Tull o Alan Parson Project nella playlist di Enzo Cipolletta in omaggio anche ad Alfonso Russo, il rock-dj nostrano scomparso l’anno scorso.Tra assaggi di Domori e Tattinger le istantanee con gli ospiti: Mario Ioimo, Arabella, Paola e Toni Petruzzi, Gino Solito, Januaria Piromallo, Antonio Biasiucci, Angelica Pasca, Stefania Scaragi, Giancarlo Cangiano, Anna Milo, Max Neri, Rosella Catapano, Gianluca Picone, Mariagrazia Greco, Edy Fiorillo, Sabina Albano, Sandro Dionisio, Solidea Talevi, Loredana DeFranchis, Gianluca Marangi e Bettina Matti.