Domani sera al Teatro Tasso concerto della Bagarija Orkestar

Domani sera, alle ore 20 al Teatro Tasso Sorrento, per la rassegna “M’illumino d’inverno 2022-2023”, per la prima volta in penisola Sorrentina arriba la Bagarija Orkestar Live (Original fanfara balcanico napulegna). Una folle banda di fiati e percussioni che nasce nel 2018 dal cuore cosmopolita di Napoli, ispirandosi alle fanfare provenienti da Serbia, Macedonia, Romania e Turchia.

L’obiettivo principale del gruppo è ricreare quel clima di magia collettiva liberatrice propria delle feste balcaniche, mantenendo al contempo salde le proprie radici grazie all'innesto della tradizione musicale di cui la città è immensamente ricca senza pregiudizi di sorta, attingendo dalla canzone colta e consacrata fino a fondere il genere cosiddetto neomelodico con i ritmi dispari tipici bulgari. ‘Bagarìa’ è un termine partenopeo che assume molteplici significati, la sua etimologia è misteriosa, potrebbe derivare probabilmente dal francese ‘bagarre’ quindi baruffa e tafferuglio, del quale mantiene in parte il significato odierno, oppure chissà dall'arabo ‘baḥrì’ (mare) o dal turco ‘bahriya’ (marina navale). Nella ‘parlèsia’, ovvero l’antico gergo dei musicisti napoletani, a seconda del contesto può voler dire appunto casino e confusione, o situazione musicale definibile come ’marchetta'. Line up: Sergio Dileo-Sax, Clarinetto; Ciro Riccardi –Tromba; Joe Zerbib-Trombone; Antonino Anastasia-Tapan, Darbuka; Cristiano Della Monica-Tapan; Marcello Squillante-Fisarmonica, Voce; Antonio "Gomez" Caddeo-Basso elettrico, Sousafono.

L’evento è finanziato dal Comune di Sorrento e realizzato in collaborazione con la Fondazione Sorrento chesi avvale della direzione artistica di Antonino Giammarino; la produzione è a cura della AssociazioneCulturale ProCulTur, consulenza musicale Idea Musica, nell’ambito del cartellone M’Illumino d’Inverno 2022-2023. L’appuntamento nasce con l’intento di coniugare momenti artistici ed eventi culturali di rilievo per rendere la città sempre più attrattiva.