Sorrento: al Teatro Tasso gran finale del cartellone «Mi illumino d'inverno»

Gran finale a Sorrento per il programma di spettacoli natalizi al Teatro Tasso a cura dell’Associazione ProCulTur.

Giunti alla chiusura della manifestazione “M’Illumino d’Inverno” realizzata con il sostegno del Comune di Sorrento in collaborazione con la Fondazione Sorrento ed il suo direttore artistico Antonino Giammarino, a completare la carrellata di spettacoli saranno domani alle ore 21.00 gli attori della “Sorrento Comedy Night– Stand Up” e domenica ore 20:00, per la prima volta in Penisola Sorrentina, la “Bagarija Orkestar” Live (Original fanfara balcanico napulegna).

Per tutti, in chiusura di un periodo natalizio all'insegna dell'ottimismo e dell'entusiasmo, gli ultimi due spettacoli presentati dalla ProCulTur porteranno in scena nello spazio di Piazza Sant’Antonio a Sorrento, degli artisti meritevoli di attenzioni ed entusiasmo. Sabato 7 con la “Sorrento Comedy Night- Stand Up” arriveranno gli attori Stefano Rapone, Velia Lalli, Vincenzo Comunale, Francesca Esposito e Adriano Sacchettini. Domenica 8 gennaio, invece, a salire sul palcoscenico del Tasso sarà la “Bagarija Orkestar”. Una folle banda di fiati e percussioni che nasce nel 2018 dal cuore cosmopolita di Napoli, ispirandosi alle fanfare provenienti da Serbia, Macedonia, Romania e Turchia.

L’obiettivo principale del gruppo è ricreare quel clima di magia collettiva liberatrice propria delle feste balcaniche, mantenendo al contempo salde le proprie radici grazie all'innesto della tradizione musicale di cui la città è immensamente ricca senza pregiudizi di sorta, attingendo dalla canzone colta e consacrata fino a fondere il genere cosiddetto neomelodico con i ritmi dispari tipici bulgari. A suonare saranno Sergio Dileo-Sax, al Clarinetto; Ciro Riccardi alla tromba; Joe Zerbib al trombone; Antonino Anastasia al tapan e darbuka; Cristiano Della Monica al tapan; Marcello Squillante fisarmonica e voce e Antonio "Gomez" Caddeo al basso elettrico e sousafono.