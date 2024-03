Settimana Santa, a Sant'Antimo lo «Stabat Mater» di Pergolesi

Martedì 26 marzo alle 19 nel suggestivo scenario del Santuario di Sant'Antimo Prete e Martire, si esibirà l’ensemble barocca Accademia Reale, diretta da Giovanni Borrelli, con la performance musicale dello Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolosi.

La cerimonia sarà conclusa dalle riflessioni e i commenti di Sua Eccellenza il Prefetto di Napoli dott. Michele Di Bari. La manifestazione, voluta dal Commissario Straordinario di Sant’Antimo, si colloca nel palinsesto di eventi del P.O.C., finanziati dalla Regione Campania, e vuole celebrare così come la tradizione religiosa chiede, l’inizio delle attività della settimana santa. Iniziativa che viene proposta anche per rendere omaggio alla gloriosa scuola musicale napoletana, andando a riscoprire il repertorio sacro e facendolo ascoltare nuovamente in una chiesa, luogo per il quale era nato.

«Con questa manifestazione» spiega il Commissario Straordinario Gabriella D’Orso, «abbiamo voluto rendere vario il programma degli eventi ideati per il P.O.C., con l’intento di coinvolgere il maggior numero di cittadini, adulti e giovani, su tematiche culturali di ampio respiro, sulla legalità e sull’educazione civica».

E così dopo lo spettacolo musicale “Promenade a sud” che si è tenuto alla Scuola Romeo il 6 marzo, e la marcia della legalità svoltasi fra Casal di Principe (19 marzo) e la Villa comunale di Sant’Antimo (21 marzo), il concerto di oggi, seguiranno il workshop dedicato al tema “Cinema e Società” (quattro incontri settimanali dal 3 al 24 aprile rivolti agli studenti presso la Scuola Giovanni XXIII) e la festa enogastronomica “Noce e dintorni”, presso la Villa Diego del Rio, il prossimo 2 maggio.arzo), il concerto di Pergolesi, seguiranno il workshop dedicato al tema Cinema e Società, (quattro incontri settimanali dal 3 a1 24 aprile rivolti agli studenti presso la scuola Giovanni XXIII) e la festa enogastronomica Noce e dintorni, presso la Villa Diego del Rio, il prossimo 2 maggio.