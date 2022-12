Successo ieri sera al Pala Partenope per il duo Colombo/Granatino. Il concerto è andato sold-out in pochi giorni tanto da mettere in programma una seconda data il 28 dicembre.

Scenografia curata nei minimi particolari, 45 brani in scaletta, l’apertura con un monologo sulla discriminazione che la musica melodica napoletana subisce dalla discografia nazionale.

Nella scaletta non mancano gli omaggi ai maestri, da Nino D’ Angelo con «O schiavo e o re» a Carosone «Tu vuo fa l’americano» a Gigi d’Alessio con «Annarè», riportata qualche anno fa in auge con nuovi suoni dallo stesso Granatino.

Grande intesa sul palco fra Tony ed Ivan, due personalità artistiche differenti ma uniti da un sogno, quello della musica.