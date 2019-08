La festa di Ferragosto a Capri: in centinaia sulla spiaggia di Marina Grande

Venerdì 16 Agosto 2019, 00:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAPRI - La Notte dell'Assunta sulla spiaggia di Marina Grande con Le Note del Mare. La festa organizzata dal comune di Capri dedicata ai giovani e non che si tiene ogni anno sulla spiaggia libera alle spalle del porto commerciale è l'appuntamento più affollato e libero che anima la notte di Ferragosto. A partire dalle 21 in poi il litorale che si chiude con la scogliera dove faceva il bagno l'imperatore Cesare Augusto si trasforma in un vero teatro acquatico con suoni e balli con le note delle consolle dei deejay capresi. Melone, anguria e tanta acqua di mare sono gli elementi che rendono unica la lunga notte di metà agosto e che fa scendere a Marina Grande centinaia e centinaia di persone desiderose di passare una notte sulla spiaggia in attesa del sorgere del sole che si avvale della collaborazione di tanti volontari per una buona riuscita dell'organizzazione. A mezzanotte in punto come da tradizione dalla piattaforma in mezzo alla baia si leverà lo straordinario gioco di fuochi artificiali in cielo e in acqua dove guizzerà sulle acque cristalline. A partecipare alla serata anche la funicolare di Capri, il tradizionale trenino rosso che protrarrà la sua apertura per consentire a tutti di scendere a Marina Grande per prendere parte all'evento che è diventato un appuntamento fisso dell'estate.