In 400 al Castel dell’Ovo per il Decimafermata Christmas Party

Oltre 400 ospiti hanno partecipato al Decimafermata Christams Party al Castel dell’Ovo. Un momento per scambiarsi gli auguri di Natale ma soprattutto per celebrare i 10 anni di attività delle aziende Athena e Consuldream operanti in Italia e all’estero entrambi nel settore dei trasporti rispettivamente nella formazione, nella consulenza e nell’ingegneria della manutenzione.Un party animato dal duo Gigi e Ross, tra da musica dal vivo, i djset di Marco Piccolo e performance di danza al quale hanno partecipato tra i tanti Donato Carillo, Segretario nazionale e neo-presidente sezione Campania del Collegio Ingegneri Ferroviari, Giuseppe Racioppi, Preside Cifi sezione Napoli, Umberto De Gregorio, Presidente EAV, Pasquale Sposito, Direttore Generale EAV, Vittorio Ciotola, Presidente Gruppo Giovani Unione Industriali, Alessandra Clemente, Assessore del Comune di Napoli, Alessandro Sasso, presidente Associazione Mantra, e poi dirigenti e responsabili delle principali imprese ferroviarie, costruttori ferroviari e imprese di service ferroviarie.Il momento di festa è stato arricchito dall’annuncio di un progetto sociale, promosso dall’associazione «Officine della Speranza», che si occupa formazione professionale e insegnamento di mestieri per migliorare la vita di tutti coloro che vivono disagi. Sono stati indicati 4 giovani, scelti tra coloro che vivono condizioni di svantaggio, ai quali Athena offrirà 4 corsi di manutenzione mentre Consuldream 4 esami consentendo loro di poter acquisire i certificati idonei per affacciarsi al mondo del lavoro. Infine, la Eleor, azienda specializzata in manutenzione ferroviaria, garantirà ai giovani selezionati uno stage di 6 mesi permettendo loro non solo di acquisire esperienza sul campo, ma anche e soprattutto di entrare ufficialmente nel mondo del lavoro.