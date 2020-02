In tantissimi hanno partecipato ieri al new opening firmato Compagnia della bellezza – I Corvino che ha aperto i battenti a via Manzoni introducendo i suoi ospiti agli spazi del un nuovo conceptsalon, che d’ora in poi affiancherà quello storico di Posillipo nella missione di magnificare la bellezza delle donne napoletane.

Stessa formula vincente che ha garantito il successo al salone di via Giovanni Pascoli: l’innovazione tecnologica – con i nuovi schermi touch per la consulenza digitale – e la professionalità di Renato, Maurizio e Daniela Corvino e del loro staff, a cui si uniscono nuovi, brillanti, elementi.



All’opening era presente anche Renato Gervasi, fondatore del gruppo che ha festeggiato insieme al team napoletano il raggiungimento di un nuovo importante traguardo. Simbolico il momento del taglio del nastro innaffiato da bollicine stappate da Renato Corvino di fronte ai tanti ospiti.

La festa è proseguita in un’atmosfera rilassata e di condivisione resa ancora più piacevole dagli sfizi finger food del catering Di Pinto Bakery abbinati all’open bar di Matteo di Stasio. Non c’è festa senza torta, a cura di Cosimo Bocchetti di Dolce Vita, rigorosamente customizzata Compagnia della Bellezza - I Corvino e servita agli ospiti poco prima dei saluti finali. L’evento coordintato da Le Mille Me Communication con il team in outfit nero e oro Les Filles è stato fotografato dagli scatti di Romolo Pizi nonché da polaroid consegnate alle ospiti come originale souvenir.

