Una settimana di eventi per il compleanno del Kestè

Iniziano i festeggiamenti! Per celebrare i 24 anni del Kestè, il club del centro antico (via Duomo 314) ha organizzato un susseguirsi di eventi che da mercoledì ci accompagneranno il verso la grande festa di domenica 20, in un crescendo di arte, musica, partecipazione e cose belle. Il 20 giugno termina anche il crowdfunding che ha “salvato” il Kesté, con più di 360 sostenitori e quasi 20.000 euro raccolti per farci (r)esistere e trasformarci!

CLUBCULTURE presents CIPOLLETTA

mercoledì 16/06 start 18.00

Portare la cultura del clubbing, fuori dal club. Un “fuori” che non sia inteso solo come spazio fisico, ma soprattutto fuori dagli stereotipi e da una visione cristallizzata e convenzionale del tema. Questa settimana lo facciamo con un amico storico e artista vero, conosciuto nella scena musicale non solo partenopea.

POLLICINI VERDI + VINYLOVERS MarianoRano

giovedì 17/06 start 18.00

Tutti i giovedì, animazione e laboratori didattici green per bambini + guest musicale. Giovedì 17 vi aspettiamo con colori a profusione e MarianoRano "The Boneshaker" con un set fuori dagli schemi e sonorità che vanno dal funk al soul, dall'Old School alla disco.

POLCARI GLOBALISTA LIVE

venerdì 18/06 ore 20.00

Pier Paolo Polcari, compositore, produttore, co-fondatore dell'iconica band Almamegretta. Vive in Giappone dal 2013. “Globalista” è una nuova serie di mix e un progetto live dove Polcari esplora il confine tra musica organica ed elettronica presentando una gamma di suoni tribali e profondi, di ritmi globali derivanti dalla musica folk e dalle sonorità ispirate a culture provenienti da tutto il mondo.



ROSANNA MENNELLA TRIO

Sabato 19/06 ore 20.00

Voce, contrabbasso e chitarra è la formazione del trio di Rosanna Mennella, Aldo Capasso e Francesco Fabiani, dal repertorio versatile di natura jazzistica, ma con diversi riferimenti alla musica pop contemporanea italiana, inglese e spagnola, fortemente radicata nella cultura partenopea che li contraddistingue.

LA FESTA!

Domenica 20/06 ore 20.00

La Festa della rinascita e della trasformazione, sognata, desiderata e promessa quando è stato avviato il crowdfunding per il Kesté. Il 20 giugno festeggeremo il 24 esimo compleanno del Kesté e la conclusione della campagna di crowdfunding, insieme a chi ci ha sostenuto.

La festa avrà inizio alle 20:00 con lo spettacolo nella Basilica di San Giovanni Maggiore "La Sirena mi canta dentro di Monica Marra”.A seguire la festa swing al Kestè con la Dr.JAZZ & DIRTY BUCK’S SWING BAND.