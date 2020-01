Napoli, grande festa e spettacolo al Tam per l’imprenditore Mariano Cecere

La movida a Napoli si arricchisce di eventi nel weekend, e fra quelli più cool dell’ultimo fine settimana di gennaio un grande party per festeggiare il 37esimo compleanno del noto imprenditore napoletano Mariano Cecere, titolare insieme ai suoi storici soci dei locali più in voga della città fra cui lo S’Move, lo Square, nonché gestore del teatro Tam dove si è tenuta la festa in compagnia di ospiti vip.



E ovviamente al Tam non poteva mancare lo spettacolo: proprio lì infatti ogni giovedì si svolgono le prove tecniche di trasmissione di Made in Sud, e così per l’occasione ci ha pensato uno degli artisti più amati della scorsa edizione televisiva ad animare la serata dal palco. Con la sua brillante performance Mariano Bruno ha fatto sbellicare dalle risate i presenti coinvolgendo anche il festeggiato e gli invitati. Numerosi gli amici e i parenti accorsi, e fra questi il fratello consigliere Claudio Cecere, l’assessore Alessandra Clemente, l’ex sindaco di Volla Andrea Visco e il pittore Carlo Cordua, che ha omaggiato Mariano con una delle sue meravigliose opere.



Qualche assenza però si è sentita: «L’influenza ha tenuto lontano i miei soci nel lavoro, ma soprattutto nella vita, Marco Donzelli e Giuseppe Pollio», ha fatto sapere l’imprenditore. Presente l’altro amico e socio Maurizio Capuano, che non poteva mancare ai festeggiamenti.



Dal rustico al dolce serviti con classe dallo staff attento del Tam, che ha deliziato gli invitati con diverse degustazioni e un vastissimo assortimento di dolci e torte per ogni gusto. Qualcuno dei presenti l’ha definita una festa indimenticabile, curata con attenzione nei dettagli: dalle luci al servizio in una location particolare resa ancora più calda e accogliente per l’occasione.



Ma non sono mancati i momenti dedicati all’amore e ai sentimenti: il festeggiato ha infatti voluto rivolgere un pensiero speciale alla moglie, Ilaria D’Onofrio. «Da quando la conosco ogni anno resta lei il mio punto fermo. Ilaria è la mia compagna, la mia amica, il mio sostegno nei momenti difficili, la mia gioia, la cosa che illumina ogni giorno della mia vita e la persona con la quale voglio condividere tutti i compleanni che verranno. E spero di ritrovare sempre tutto il vostro affetto e i miei amici più fidati ogni anno che verrà», ha tenuto a sottolineare l’imprenditore con un brindisi che ha lasciato tutti con un sorriso in più e un messaggio positivo dritto al cuore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA