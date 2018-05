A Lanificio 25 il primo matrimonio street food con tanti ospiti vip e il menu di Casa Kbirr

Lunedì 14 Maggio 2018, 19:37

Sabato 12 maggio Lanificio 25, edificio del 500 a Porta Capuana, ha ospitato il primo matrimonio targato Kbirr con un parterre d’eccezione: Mario Martone, Tony e Peppe Servillo, Iaia Forte, Antonello Cossia, Gianni Fiorito. Attori e registi presenti al centro storico di Napoli per festeggiare il matrimonio “condiviso” di due coppie di amici: gli attori Andrea Renzi (tra le pellicole Le Fate Ignoranti) e Teresa Cibelli e gli avvocati Roberta Covino e Gianpaolo Cortese.Grande festa e grande partecipazione con allestimenti, organizzazione e menu affidati a Sabrina Russo, chef di Casa Kbirr ristorante aperto da pochi mesi a Torre del Greco da un progetto di Fabio Ditto, già produttore della birra Kbirr. Dalle polpette al ragù alla genovese fino al brodo di polipo e le frittatine realizzate al momento; in abbinamento la birra artigianale Kbirr Natavot e in sottofondo la musica a cura di Paola Testa.