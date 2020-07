Sorrisi, suggestioni ed emozioni alla tappa napoletana del World Top Model

Grande successo per la Tappa Campania Italia del World Top Model, il Concorso Internazionale di bellezza svoltasi a Napoli nella splendida cornice di Villa Domi di Mimmo Contessa. Patron dell’evento, condotto da Marta Krevsun e Alfredo Mariani, coadiuvato dalla giornalista Maridì Vicedomini, la WGM COMMUNICATION del giovane imprenditore Walter Guido Mariani. La manifestazione che vanta come patron Fiore Tondi, abbraccia cinque continenti e cinquanta paesi, ha al suo attivo trent’anni di storia e concluderà il suo tour italiano il prossimo settembre in Puglia nel Resort “La Casarana”.

LEGGI ANCHE World Top Model a Napoli, in giuria il «Mago del sorriso» Mimì Monda

Un’autorevole giuria presieduta da Michele Lettieri, Presidente dell’Accademia della Moda con sedi a Milano e a Napoli, Vice Presidente Domenico Monda, dentista, per eccellenza il “mago dell’estetica del sorriso”, segretario l’avvocato Giuseppe Gargiulo.

La giuria composta da Professoressa Annamaria Colao , tra le 100 scienziate più note del mondo e titolare della cattedra UNESCO (Educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile) , Antonio Coviello , Professore di Marketing presso le Università Suor Orsola Benincasa e Parhenope di Napoli , Mira Masillo, Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore ISIS Casanova di Napoli che vanta più indirizzi di studio tra cui in primis il segmento Audiovisivo, Nicola Grispello, Imprenditore nel comparto “Cinema” , Giulio Ferlaino, ingegnere , Cesare Foa’ Presidente ADVUNITE e AIDIT Federturismo Campania , Toni Prezioso Editore emittente televisiva GTChannel, Claudia Imperatore , Stilista, Anna Maria Ghedina, Direttrice della testata giornalistica “Lo Strillo” , Antonio D’Addio, Giornalista, Angela Marra e Vincenzo Romanelli, Imprenditori nel settore “Calzature” Fabio Palazzi (JET SET Capri), Pasquale Garofalo (Capri–Capri) si è così espressa nei confronti delle aspiranti miss.

Prima classificata: Maria Teresa Verrone, Yole Aracri, seconda classificata, Mariafrancesca Auriemma, terza classificata, Francesca Fucci ( HM Make Up Italy) Federica Gioiello (Angel Bikini), Jasmine Mazza (FotoScena), Ester Balinfi (Marilyn Freedom), Ginevra Ritondale (Moda), Valentina Brusciano (Cinema) , Serena Gargiulo (Dive&Divi), Matilde Angrisani, Filomena Bianco, Assunta Starita (WTM).

Ultimo aggiornamento: 17:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA