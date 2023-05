Writers e artisti, fervono i preparativi per i 60-1 di Mimì Monda

I primi writer di interni, artisti e installazioni: sarà una festa ad alto contenuto artistico, quella per i 60-1 anni di Mimì Monda. L'evento si preannuncia come uno di quelli indimenticabili per la vita notturna napoletana.

Per la prima volta i writer, invece di misurarsi con mura di diverse dimensioni per le strade, si esibiscono all'interno di un vasto spazio, dando vita ad una nuova tendenza che magari avrà ulteriori sviluppi nell'evoluzione di questa particolare forma d'arte.

Accanto ai murales, tuttavia, anche l'arte. Mimì Monda, attento collezionista di quadri, questa volta si lascia andare all'arte contemporanea. Il tutto per un compleanno che si annuncia vulcanico. Per conoscere altri particolare non resta che aspettare sabato notte.