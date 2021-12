Campania teatro festival: «Your body is a battleground» è l'inno alla libertà femminile

Due proposte di danza incentrate sul tema del femminile e del ruolo della donna nella nostra società e come archetipo. «Your body is a battleground» è la coreografia di Adriano Bolognino in scena per il Campania teatro festival diretto da Ruggero Cappuccio e finanziato dalla regione Campania, che sarà in scena il 13 dicembre alle ore 18.00 al teatro Sannazzaro.

«Your body is a battleground» che rimanda all’immagine in positivo/negativo dell’artista Barbara Kruger, creata e diffusa per la marcia delle donne di Washington nel 1989, grande manifestazione in favore della libertà femminile di autodeterminazione sul proprio corpo e sull’aborto negli USA, vuole indagare nella coscienza di ciascuno e nella consapevolezza sociale dei ruoli oggi. La donna, da sempre simbolo di fertilità e seduzione, è sicuramente la più soggetta alla strumentalizzazione economica, politica, sociale. Chi decide cosa deve fare o non fare una donna? Chi decide cosa deve essere o non essere? Qual è l’ideale femminile adesso? Quali più in generale i modelli e gli ideali umani?

«Elettra», creazione di Nyko Piscopo è la coreografia che indaga la figura di Elettra, simbolo di una donna soggetta alla forza del destino. «Che stato, vedete: non posso avere equilibrio, né religione. In un mondo di colpe si cova la colpa: è legge possente». Implosa, schernita, costretta all’ipocrisia, Elettra è li e, in questa pièce, sceglie di agire, di essere sfacciata, realista, selvaggia e passionale rivendicando la scena, riappropriandosi del suo spazio, del movimento, del sudore, della vita! L’uomo è uno solo, le persone dentro di lui possono essere cento e mille.