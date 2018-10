«Emozioni e Palcoscenico», al Pan in mostra la magia del teatro

Martedì 2 Ottobre 2018, 16:33

In mostra le foto dei grandi protagonisti che hanno calcato le scene partenopee tra il 1988 ed il 2018. Tra gli altri Massimo Ranieri, Mariano Rigillo, Luisa Conte, Luca De Filippo, Lina Sastri, Isa Danieli, Enzo Moscato, Nando Paone, Peppe Barra, Concetta Barra e Vincenzo Salemme.Giovedì 4 ottobre, alle ore 17 al PAN - Palazzo delle Arti Napoli | Sala Foyer, in collaborazione con l'assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, si inaugura la mostra fotografica «Emozioni e Palcoscenico. Fotografie di Scena 1988-2018», di Gianni Biccari a cura di Luca Sorbo, esperto di storia e tecnica della fotografia.Il vero soggetto delle foto di Biccari è, però, la magia del teatro, presente in tutti gli scatti esposti.Saranno presenti all’inaugurazione della mostra gli attori Nando Paone, Cetty Sommella, Maria Scarpetta Basile e Patrizia Spinosi, una delle storiche lavandaie della seconda edizione della Gatta Cenerentola.«Le foto di Gianni – dichiara Patrizia Spinosi – hanno saputo cogliere la magia di un momento irripetibile e ciò che si è fermato in quell’immagine è in grado di raccontare una storia bellissima, sospesa tra palcoscenico e realtà».Il catalogo della mostra – che sarà presentato nel corso della serata – ripercorre i trent’anni (1988-2018) di vita professionale dell’autore con un testo critico di Giulio Baffi, presidente dell'Accademia di Belle Arti di Napoli e presidente dei critici teatrali italiani.Sabato 13 ottobre, alle ore 17, nella Sala Pan del Palazzo delle Arti di Napoli è previsto un incontro con l’autore.È possibile prenotare una visita esclusiva della mostra sotto la guida di Gianni Biccari, per ascoltare le storie che si nascondono dietro ogni suo scatto. Dopo la tappa napoletana la mostra sarà, nell’aprile 2019, ad Orvieto Fotografia.