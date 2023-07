Sorrento Classica festival, in cartellone Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni con Maurizio Mastrini

Il secondo appuntamento della kermesse Sorrento Classica Festival in programma domani sera alle 21.15 al Chiostro di San Francesco proporrà lo spettacolo “Baci: 100 anni del più celebre cioccolatino d’amore” con gli attori Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni (voci recitanti); Maurizio Mastrini (pianoforte) e la Sorrento Classica Orchestra diretta dal maestro Paolo Scibilia.

Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni alterneranno la recitazione di celebri brani tratti dalle opere di scrittori del calibro di Hugo, Shakespeare, Khalil Gibran e Neruda con l’opera del Maestro Mastrini “Baci”, un’occasione di riflessione sul gesto più intimo il bacio, declinato in musica e letteratura.

Maurizio Mastrini è stato definito uno dei maggiori pianisti e compositori del panorama musicale e strumentale internazionale.

La sua vita creativa musicale si esprime nel suo eremo in Umbria lontano dal vortice della vita quotidiana. Ciò rende incontaminate e cariche di emozioni le sue composizioni. Conosciuto come “cuore selvaggio” per questo suo modo di essere e vivere un po’ “solitario”, ma il suo è un cuore che esprime emozioni a tutto tondo quando suona. Brani profondi ed emozionali, legati da un filo rosso: l’inconfondibile virtuosismo e ricercatezza artistica del Maestro, che fonde i canoni classici con la musica classica contemporanea, arricchiti dall’incredibile capacità di gestire la dodecafonia con estrema armonia, naturalezza e minimalismo. Il suo ruolo come punto di riferimento nello scenario musicale italiano e internazionale è indiscusso e lo confermano la sua incredibile influenza essenziale nell’evoluzione del pianismo moderno.