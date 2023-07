Marateatro, decima edizione nel segno di Napoli

Al via la X edizione del Marateatro Festival, la rassegna culturale organizzata da Beatrice Federico che si svolge dal 2014 a Maratea, sotto la direzione artistica del regista partenopeo Giuseppe Miale di Mauro. Anche quest’anno Napoli sarà protagonista assoluta del Festival lucano con la sua arte, la sua musica, il suo teatro.

Si parte con un importante novità pensata per i più piccoli: Storie d’aMare, il laboratorio curato da Carmine Luino, grafico, illustratore ed esperto di multimedia. Quattro giornate finalizzate a realizzare un film di animazione con materiali riciclati. Il laboratorio è aperto ai ragazzi dai 9 ai 16 anni e si terrà a Maratea dal 7 all’11 agosto.



Il primo spettacolo di questa edizione sarà "Via Senzamore 23", con Giuseppe Gaudino, drammaturgia di Gianni Solla e la regia di Giuseppe Miale di Mauro.

Il racconto di un uomo solo che prova a non esserlo. Dopo il successo al debutto, nell’ambito del Torino Fringe Festival, Via Senzamore 23 andrà in scena il 12 agosto alle 22 al Giardino delle arti di Maratea.

A seguire, il concerto dei Suonno d’ajere che, dopo una serie di live in giro per l’Europa, faranno tappa a Maratea prima di volare in Corea del Sud e proseguire il loro tour mondiale. Il progetto Suonno d'ajere nasce nel 2016 dall'esigenza di conoscere e approfondire ciò che la città di Napoli ha prodotto nella sua storia musicale vocale.Il concerto si terrà al Parco Hotel Santavenere di Maratea il 16 agosto ore 22. Il Festival si concluderà a Trecchina con il concerto / spettacolo di Cartoline Napoletane: Un gruppo che ripropone al pubblico un repertorio di canzoni napoletane con un tocco di innovazione, passando dalla più famosa e classica "Malafemmina o Tammurriata Americana" a un "Quanno Chiove" di Pino Daniele. Il concerto / spettacolo si terrà al Parco Forraina di Trecchina il 18 agosto ore 21,30.