Microsculture in mostra al calar della sera: alla scoperta dell’arte infinitamente piccola

Alla scoperta di micro opere d’arte nel cuore del centro storico di Napoli. Si chiama Museodivino lo spazio culturale che si trova in una traversa di Spaccanapoli (via San Giovanni Maggiore Pignatelli). Si tratta di un piccolissimo (è il caso di dirlo!) scrigno d’arte che conserva la “Collezione Same”, ovvero 75 sculture in miniatura realizzate dal sacerdote stabiese Antonio Maria Esposito, come esercizio spirituale di pazienza e concentrazione, tra il 1941 e il 1999.

Ogni giovedì, a partire dalle 20, il Museodivino ha lanciato una iniziativa: MuseodiNotte. Al calar della sera si può, muniti di lente di ingrandimento e torcia, andare alla scoperta, attraverso una visita guidata, delle micro sculture ispirate alla Natività (33 micro presepi) e alla Divina Commedia (42 gusci di noce che raccontano scene dell’opera dantesca per esempio “il Paradiso” con mille angeli racchiusi in un gheriglio). Previsto anche un aperitivo. Info: museodivinonapoli.it