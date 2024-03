Marco Travaglio al teatro Acacia di Napoli con “I migliori danni della nostra vita”

Al teatro Acacia di Napoli, martedì 5 marzo alle 21, arriva Marco Travaglio.

Il giornalista prosegue il tour in Italia con lo spettacolo “I migliori danni della nostra vita” (seconda stagione) dove racconta, nel consueto stile satirico, gli ultimi cinque anni di storia italiana: ovvero come i poteri marci della politica, della finanza e dell’informazione hanno ribaltato il voto degli italiani, dal cambiamento alla restaurazione, dalla questione morale e sociale all’Ancien Régime e alla guerra infinita. E come possiamo difenderci da questi golpisti 2.0? Sorridendo di più e informandoci meglio.