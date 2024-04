Sorrento, Mauro Maurizio Palumbo in scena con «Ero nudo e mi avete vestito» nella Chiesa di Santa Maria di Casarlano

«Ero nudo e mi avete vestito» è la nuova performance dell’artista Mauro Maurizio Palumbo, che andrà in scena a Sorrento questa sera, sabato 6 aprile, alle 19, nella Chiesa di Santa Maria di Casarlano (via Casarlano 10), nell’ambito della rassegna “In cammino per la pace” nata da un’idea di Mariana Gargiulo e a cura di Marco Palmieri.

L’azione performativa fa riferimento al versetto 36 del Capitolo 23 del Vangelo di Matteo e si propone di far riflettere sull’attualità e sulla necessità di un messaggio di Pace, come quello di Cristo.

Messaggio veicolato da un linguaggio artistico particolare e diretto, come la performance art. Il programma prevede una serie di movimenti corporei alternati a vocalizzi e a brevi letture di brani biblici con il performer in scena impegnato a rievocare momenti salienti del Mistero della Fede: Passione, Morte e Resurrezione di Cristo Gesù.

In scena con Palumbo, l’attrice Nadia De Crescenzo, i danzatori Sabrina Santoro e Salvatore Camerlingo e la soprano Ilaria Tucci con il giovane sopranista, Kevin Catone.

“Ero nudo e mi avete vestito” apre a un nuovo filone di ricerca di Mauro Maurizio Palumbo, che mette ancora una volta al centro delle proprie indagini artistiche il corpo inteso come strumento di comunicazione e di relazioni con l’altro e le possibili connessioni con la spiritualità.