Napoli, l'acquisto di Maradona diventa cena-spettacolo nella cucina sociale di Ponticelli

Com'è avvenuto l'acquisto di Diego Armando Maradona? La storia è al centro dello spettacolo cazzimma&arraggia che animerà, venerdì 28 aprile alle ore 21, l'ex scuola di via Curzio Malaparte a Ponticelli, quartiere nella zona Est di Napoli. Gli spazi di quello che oggi è il centro polifunzionale Ciro Colonna ospitano lo spettacolo di Fulvio Sacco e Napoleone Zavatto che racconta l’avventura di due "sciarmati" dirigenti che provano a scrivere la storia del calcio e di una città partendo dalle trattative per assicurarsi il più grande calciatore di tutti i tempi.

Barcellona 1984, da 59 giorni Totonno, ex capitano del Napoli, e il socio Dino - in scena Fulvio Sacco e Errico Liguori - sono chiusi in una stanza d'albergo impegnati nella snervante trattativa, aspettando la telefonata del presidente Ferlaino da Napoli che confermi che i soldi per concludere l’acquisto ci sono. Lo spettacolo porta in scena la genesi di un sogno realizzato con furbizia, scaltrezza - la cazzimma - e con ostinazione, impeto - l'arraggia. Di qui il titolo dell'opera con coaching del drammaturgo Armando Pirozzi – due volte premio UBU per il miglior testo – che si ispira all’intervista degli autori a Corrado Ferlaino, ex presidente del club partenopeo, al quale hanno chiesto dell’affare sportivo che ha regalato gioia e orgoglio ai tifosi azzurri in una città in cui il gioco del calcio assume il valore di appartenenza identitaria e di memoria collettiva.

Lo spettacolo è la seconda di quattro tappe di Cuci-Nights, rassegna di serate a tema che mettono insieme teatro e buon cibo grazie alla sinergia tra AsCenDeR, Collettivo LunAzione, Nuova Cooperazione Organizzata, Le Kassandre e TerradiConfine nell’ambito di Cuci-NapoliEst, progetto nato con la call Quartieri dell’Innovazione del Comune di Napoli. É la cucina-ristorante sociale già attiva da alcuni mesi nel centro polifunzionale di Ponticelli grazie al protagonistimo di diverse donne della zona orientale di Napoli e di giovanissimi che hanno abbandonato il tradizionale percorso scolastico. Gli spazi aprono ad attori e altri protagonisti del mondo dell'arte e dello spettacolo per creare occasioni di animazione e sano intrattenimento in un luogo che, dopo anni di abbandono, coinvolge persone di ogni età per occasioni di crescita e riscatto.

Cuci-NapoliEst si trova in via Curzio Malaparte 42, sede del centro polifunzionale Ciro Colonna, struttura comunale in affitto alla onlus Maestri di Strada e gestita e curata dalla rete di undici realtà associative ognuna con propri progetti e sfide sociali ed educative. Per partecipare alla cena-spettacolo di Cuci-Nights è necessaria la prenotazione al 335 54 32 067 oppure tramite mail info@collettivolunazione.it cui è possibile chiedere altri info sulle serate della rassegna.