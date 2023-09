Napoli, al Centro Ester sta per iniziare la stagione del Teatro Centanni

Andare a teatro nel cuore di Barra adesso è possibile. Sta per iniziare la stagione teatrale organizzata dal Centro Ester tra musica e comicità.Ciro Ceruti, Rosario Verde, Massimo Masiello, Peppe Laurato sono solo alcuni tra gli artisti che saliranno sul palcoscenico del Teatro Centanni situato all’interno del Centro Ester.

«Ci tenevamo davvero tanto ad offrire a tutti questa opportunità. Centro Ester non vuol dire solo sport e iniziative sociali ma anche percorsi culturali. Il nostro teatro è intitolato alla memoria del professore Pompeo Centanni, una figura che ha avuto come scopo principale della sua vita la divulgazione della cultura e delle tradizioni ai più giovani», sostiene Pasquale Corvino, presidente del Centro Ester.

Oltre all'intrattenimento, c'è una visione più ampia dietro questa stagione teatrale. Il giovane direttore artistico Francesco de Cenzo, 25 anni, ambisce a trasformare il Teatro Centanni in un polo culturale per i giovani di Barra: «Questo progetto vuole promuovere la cultura, l'arte e la creatività tra le nuove generazioni, offrendo loro un luogo di incontro e di espressione. La stagione teatrale offre un calendario ricco di emozioni, con 11 spettacoli che abbracciano diversi generi e stili».

Ad inaugurare la stagione sarà Rosario Verde con “Lo sconcertato” il 4 novembre.

A seguire, Gennaro Scarpato in “Prove tecniche di Ambarabà” il 9 dicembre mentre la Compagnia Facimmece na risata proporrà, il 16 dicembre, “C’è simme salvati a mazzo”. A seguire, il 13 gennaio 2024, Ciro Ceruti in “Doppia Koppia” e il 20 gennaio la Compagnia Plottwist in “Nova vita”. Il 27 tocca a la Compagnia Teatrale I turnità in “Semplicemente per amore”. Ciro Liucci e Diego Sanchez sono i protagonisti di “A regola d’arte” il 10 febbraio, mentre Peppe Laurato, Salvatore Gisonna e Lucia Giso saliranno sul palco il 24 febbraio in “Tre sfumature di giallo”. Il 9 marzo, Marco Lanzuise in “Grossi affari di famiglia” e, a seguire, la Compagnia Stabile Bellavista in “Siamo una famiglia perbene”. Chiude la rassegna, in data da definirsi, Massimo Masiello in "Sono solo parole d'amore".

Il Centro Ester lancia anche tre proposte di abbonamento davvero a misura di famiglia come spiega il direttore generale Fabio Cirella: «Con soli 98 euro si può assistere a tutti gli 11 gli spettacoli in cartellone. Ci sono anche formule mini 4 spettacoli 48 euro (Rosario Verde, Marco Lanzuise, Ciro Ceruti e Massimo Masiello) oppure 6 spettacoli (i precedenti con in più Gennaro Scarpato e Peppe Laurato con Gisonna e Giso) a soli 68 euro. Gli abbonamenti sono acquistabili al Centro Ester nel pomeriggio dei giorni dispari».