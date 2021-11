Napoli, al Mercadante «Il mondo sia lodato» con Toni Servillo, ​da martedì 30 novembre a domenica 5 dicembre

Imperdibile appuntamento al Teatro Mercadante di piazza Municipio dove per sei sere, ovvero da martedì 30 novembre a domenica 5 dicembre, il pluripremiato attore Toni Servillo sarà in scena interprete de “Il mondo sia lodato” di Franco Marcoaldi. Prodotto dal Teatro di Napoli-Teatro Nazionale, lo spettacolo si avvale delle scene di Lino Fiorito, dei video di Alessandro Papa, del suono di Daghi Rondanini, il costume è di Federica Del Gaudio, le luci sono di Angelo Grieco.

«Il mondo sia lodato, che ora rinasce nella messa in scena di Toni Servillo al Teatro Mercadante, non è più il poemetto che scrissi per Einaudi nel 2015. Certo, lo spirito di fondo rimane lo stesso. Come medesimo è il canto di gratitudine verso il creato che sale da quelle pagine, perché nonostante le ingiustizie, la protervia, la stupidità, il dolore, la guerra, la morte, che quotidianamente ci stringono dappresso, comunque io credo e scrivo: il mondo va lodato. L’incontro con Toni però, né il primo né l’ultimo, spero, di un lungo e proficuo sodalizio artistico, mi ha felicemente “costretto” a mettere a soqquadro quel poemetto» scrive Franco Marcoaldi nella sua nota.

«Ho tolto svariate parti e ne ho aggiunte di nuove: così che emergessero le potenzialità teatrali già implicite nel testo originario, che solo una felice intuizione drammaturgica di Toni è stata in grado di disvelare appieno. In primis, a me. Per questo gli sono profondamente grato. Perché non c’è nulla di più bello che contribuire alla metamorfosi di un testo. Che da poetico, in questo caso, si fa teatrale. L’azzardo dunque è stato compiuto. Ora c’è da superare l’ultima e più importante prova: l’incontro con il pubblico» sottolinea Marcoaldi.