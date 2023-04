Napoli: al teatro Nuovo arriva Every Brilliant Thing

È un’autobiografia scandita da una lista di “cose per cui vale la pena vivere”, che si allunga con il tempo, dall’infanzia all’età adulta, a prendere vita in Every Brilliant Thing di Duncan Macmillan, in scena da giovedì 13 aprile 2023 alle 21 e in replica fino a domenica 16, al Teatro Nuovo di Napoli, con la regia a quattro mani di Fabrizio Arcuri e Filippo Nigro, anche attore protagonista dello spettacolo.

Every Brilliant Thing dà vita a un racconto umano e informale di momenti speciali, durante il quale il protagonista mette sempre più a fuoco il rapporto con il padre, con il suo primo amore, il fallimento del suo matrimonio, la ricerca di aiuto nei momenti di difficoltà. Con la complicità di alcuni spettatori, chiamati a dare un piccolo contributo per far sì che i ricordi del passato prendano vita, Every Brilliant Thing riesce a toccare con sensibilità e una leggerezza non superficiale un tema delicato e complesso come la depressione.

In questa personale versione, lo spettacolo diventa una pièce partecipativa che costituisce un’esperienza per il pubblico. Grazie alla risposta dell’audience lo spettacolo non è mai lo stesso, può essere ogni sera diverso. Di fatto, Filippo Nigro riscrive in scena il pezzo insieme agli spettatori che lo vorranno aiutare.